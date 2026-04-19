Efectivos del Área Antidrogas (AREANDRO) de la Policía Nacional del Perú lograron la detención en flagrancia de Juan Carlos Zevallos Rivera, varón apodado “El Brujo”, quien se dedicaría a la comercialización de sustancias ilícitas en la ciudad de Moquegua.

Según información policial, el intervenido operaba en un inmueble ubicado en la calle Omate, zona donde vecinos denunciaron reiteradamente la venta y consumo de sustancias psicotrópicas, así como la alteración del orden público.

Tenía cocaína marihuana

Ante estas denuncias, la unidad especializada intensificó patrullajes tácticos y acciones preventivas, logrando ubicar al varón en el sector Fundo Chimba Alta, en el camino hacia la vía Paisajista del Rayo en Moquegua.

Durante la intervención, los agentes incautaron 15 ketes de clorhidrato de cocaína, envoltorios y bolsas con marihuana (Cannabis sativa), dos teléfonos celulares y dinero en efectivo por la suma de 668 soles. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para las investigaciones de ley. El individuo será procesado por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas (TID).