Los dos sujetos que son sindicados de integrar la banda criminal denominada “Los chamos de Chincha” fueron recluidos en el establecimiento penitenciario de la provincia. Se trata de los ciudadanos venezolanos Franklin Luis Córdova Coronado y Carlos Javier Civaga Gómez, investigados como presuntos coautores del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en agravio de Tienda Mass.

Hechos delictivos

Los agentes del Departamento de Investigación Criminal y de la División Regional de Inteligencia, el pasado 13 de abril, realizaron la intervención de los extranjeros, a quienes venían siguiendo tras los múltiples atracos ocurridos en los locales de la conocida empresa de comercio. Ambos estaban refugiados en la UPIS San Agustín y al momento de su captura se decomisó un arma de fuego de fabricación artesanal, además de un celular robado.

Estos fueron puestos a disposición de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha, que comenzó a investigarlos por robo agravado. Ante las evidencias se requirió al Poder Judicial prisión preventiva contra los venezolanos. En la audiencia el fiscal a cargo sustentó los graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los imputados en la comisión del ilícito penal.

El órgano jurisdiccional Chincha dictó medida coercitiva por el plazo de 9 meses contra Franklin Córdova (21) (a) “Franklin” y Carlos Civaga (20) (a) Run Run”. Los extranjeros cumplirán este encierro en la cárcel local, mientras siguen las investigaciones que realizan la policía y el Ministerio Público contra los sujetos, que serían responsables de los últimos asaltos y robos ocurridos en los locales de Pueblo Nuevo y Chincha Alta de Tienda Mass.

De acuerdo con la información oficial, el 12 de abril “Los chamos de Chincha” ingresaron de manera violenta a uno de los establecimientos de esta cadena comercial, y amenazaron a la cajera para robar el dinero en efectivo, además de otros productos.

Un día antes otro local fue atacado por los hampones. Las investigaciones revelan que los extranjeros habrían participado en al menos ocho asaltos en agravio de Tienda Mass.

EL DATO: Según la policía el celular encontrado en el momento de la detención pertenece a uno de los trabajadores de la empresa agraviado, quien también fue víctima de los facinerosos, que usaban una motocicleta para escapar.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO