En los últimos 10 días, los locales de Tienda Mass, están sido víctimas de asalto y robo en la provincia de Chincha. La banda delictiva perpetró su tercer atracó a mano armada la noche del jueves en el establecimiento comercial del sector San Isidro, en el distrito de Pueblo Nuevo. Por la modalidad empleada se presume que son los mismos delincuentes que mantienen en asecho a este negocio.

Asalto en Mass

Los trabajadores seguían con sus actividades de rutina, sin imaginar que estaban por vivir una pesadilla. Dos sujetos que merodeaban por la zona del populoso distrito planearon tomar por asalto el local y no vacilaron. Estos ingresaron portando armas de fuego y en solo segundos ya tenían reducido a todas las personas en su interior. El objetivo de los criminales volvía a ser el dinero, recaudado por la venta de productos diversos.

Cada uno de los asaltantes cumplió su rol y bajo amenazas lograron tener acceso a la caja registradora para comenzar con la sustracción de los billetes de diversa denominación. Segundos después ambos comenzaron con su plan de escape, manteniendo empuñada el arma para evitar que los testigos realicen alguna reacción. Ambos pillos abordaron una motocicleta y escaparon con dirección desconocida.

Tras el atraco, personal policial llegó al establecimiento para comenzar con las investigaciones correspondientes. Las diligencias preliminares indican que se trata de sujetos, entre 20 y 30 años aproximadamente. Por los alrededores hay cámaras de seguridad que han captado las facciones de los autores de este hecho, que vuelve a sembrar el terror en el personal de la empresa agraviada.

Al parecer estos sujetos son los mismos que el 31 de marzo asaltaron Tienda Mass de la av. 13 de octubre, en Pueblo Nuevo. Además, serían los que participaron en el atraco del viernes 3 de marzo en el local de la av. San Martín, en Chincha Alta. La modalidad de asalto es la misma en todos estos casos, así como la cantidad de asaltantes y el vehículo que utilizan para escapar luego de haber conseguido su botín.

EL DATO: La policía continúa a cargo de las investigaciones para la ubicación y captura de los integrantes de esa banda, que hasta el momento han robado en tres locales y han dejado el saldo de una persona herida por un cachazo en la cabeza.

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