Dos sujetos de nacionalidad venezolana vienen siendo investigados por la policía por su presunta participación en los asaltos y robos ocurridos en los locales de Tienda Mass y por el intento de asesinato de un menor de 14 años. Se trata de Carlos Javier Civaga Gómez (20) (a) “Run Run” y Franklin Luis Córdova Coronado (21) (a) “Franklin”, presuntos integrantes de la banda criminal “Los chamos de Chincha”.

Asaltos en tiendas Mass

Desde febrero hasta la fecha, se han registrado ocho asaltos y robos en los establecimientos de Mass, en sus sedes de Chincha Alta y Pueblo Nuevo. La modalidad de ataque delictivo está basada en falsos clientes, y es que los asaltantes ingresan aparentando comprar y en segundos reducen a los trabajadores con armas de fuego para apoderarse del dinero y especies de valor que encuentran a su paso.

Los policías con el soporte de video seguridad analizaron cada detalle de los asaltantes, para seguir sus pasos. Así descubrieron que estaban escondidos en la Urbanización Popular de Interés Social – UPIS San Agustín, en donde uno de ellos alquilaba su habitación.

Esta vez la sorpresa era para estos sujetos, que al estar rodeados no tuvieron más opción que entregarse. La policía incautó la réplica de un arma de fuego, así como productos y un celular robado.

El coronel Pedro Porras Cuba, jefe de la División de Orden Público y Seguridad Ciudadana, manifestó que los extranjeros al momento de la detención portaban la vestimenta con la que fueron captados cometiendo los asaltos. “Ellos han aceptado que han participado en estos hechos ilícitos”, precisó el oficial. Agregó que entre las especies incautadas figura el equipo móvil que fue despojado a uno de los trabajadores de Tienda Mass.

Pero, los asaltos y robos no son lo único por lo que vienen siendo investigados los venezolanos. Según la policía, ambos habrían participado en el intento de asesinato sucedido el 23 de marzo en el sector de Villasol. La víctima fue un menor de 14 años, quien sufrió herida por proyectil de arma de fuego y tras ser atendido en el hospital San José, fue trasladado a un nosocomio de mayor complejidad en Lima. El adolescente, en la actualidad, sigue luchando por su vida.

EL DATO: La policía incautó los celulares que utilizaban estos sujetos para su comunicación. Estos aparatos están siendo sometidos a pericias para identificar en que más están involucrados los extranjeros.

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