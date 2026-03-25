El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del programa Juntos, culminó la campaña nacional “Mis Datos Al Día” en la provincia de Ilo, logrando que 359 familias usuarias de los distritos de Ilo y El Algarrobal actualizaran su información personal y familiar en el sistema oficial.

La jornada, que se extendió durante cuatro días consecutivos, tuvo como objetivo principal garantizar la precisión de la base de datos del programa. Esta actualización es un requisito técnico indispensable para que el Estado realice el seguimiento efectivo de las corresponsabilidades en salud y educación que cada hogar debe cumplir para mantener el acceso al incentivo económico.

Durante la actividad, los beneficiarios reportaron cambios domiciliarios, traslados de instituciones educativas y actualizaciones en los niveles escolares de los menores. Asimismo, se registraron variaciones en los establecimientos de salud para controles de Crecimiento y Desarrollo (CRED) o controles prenatales, además de consignar nacimientos, defunciones y la actualización de códigos del Seguro Integral de Salud (SIS) e historias clínicas.

Actualmente, el programa Juntos brinda cobertura a un total de 1,559 hogares en la región Moquegua. De esta cifra, el distrito de Ilo concentra la mayor densidad de beneficiarios con 490 familias adscritas, consolidándose como el punto de mayor intervención del programa en la zona costera de la región.