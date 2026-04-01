Trágica muerte encontró un motociclista cuando se estrelló contra la parte trasera de un automóvil en la avenida Jorge Basadre, a la altura de la Ladrillera Martorell, en la ciudad de Tacna.

El accidente se suscitó alrededor de las 19 h de éste martes cuando la motocicleta E30364, conducida por Cristian Alejandro Luque Rivera (32) colisionó por alcance contra un vehículo station wagon azul de placa Z1V-234, manejado por Moisés Mamani Uchasara (55), quien habría bajado su velocidad abruptamente.

Familiares confirmaron identidad

El auto se detuvo de forma intempestiva debido a que se cruzó un camión por una vía transversal, lo cual ocasionó el accidente, indicaron los primeros testigos. Hasta el lugar llegaron familiares de Cristian Luque Rivera, quienes protagonizaron desgarradoras escenas de dolor al ver el cuerpo de su ser querido.

Policías y personal de las unidades especializadas así como el representante del Ministerio Público participaron en la diligencia del levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue de Tacna. Según indicaron, esta era una ruta habitual para Cristian Luque, quien vivía en el distrito de Pocollay.