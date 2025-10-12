Con la respuesta de la Municipalidad Provincial de Tacna para la suscripción del acta de compromiso de operación y mantenimiento del proyecto vial Av. Magollo, más conocida como Av. Tito Chocano II, se consolida la construcción de las tres principales vías de acceso al futuro mercado mayorista en el Fundo Chololo.

Vías de Evitamiento y Chocano I

El gobernador regional de Tacna Luis Torres Robledo refirió que dos de las vías (Evitamiento y Tito Chocano I) ya fueron licitadas, adjudicadas y se firmaron los contratos, y su ejecución iniciaría en diciembre o inicios de enero de 2026.

Y ahora con la documentación remitida por la MUNI Tacna al GORE Tacna se logrará la viabilidad del tercer proyecto que es la Av. Tito Chocano II, anotó. Las tres vías confluyen o terminan en el futuro mercado mayorista en el Fundo Chololo.

Apoyarán proyecto de mercado mayorista

La autoridad regional dijo que el proyecto es de competencia municipal, pero en lo que esté al alcance del GORE apoyarán a la MUNI Tacna para que se concrete su construcción.

En este sentido, Torres Robledo sugirió al alcalde provincial Pascual Güisa Bravo a que convoque a los propietarios del terreno aledaño al mercado mayorista para sacar adelante el proyecto de manera complementaria, entre el sector público y el privado.

Vendieron la mitad de terreno

Recordó que inicialmente el terreno destinado para el mercado mayorista en el Fundo Chololo era de 22 hectáreas, pero en la gestión del exgobernador regional Omar Jiménez se vendió 10 hectáreas a la Asociación de Comerciantes Independientes Centro Comercial Grau.

“El alcalde Güisa podría convocar a sus propietarios para construir un mercado mayorista complementario. Es cuestión que conversen y lleguen a acuerdos”, dijo.

El GORE y la MUNI pueden habilitar las vías principales de acceso, vías interiores, los servicios básicos, etc. y los comerciantes interesados en un puesto de venta, ya sea mayorista o minorista, puedan financiar su construcción. Es cuestión de conversar, evaluar propuestas y tomar decisiones, anotó.

Agradece a Güisa por acta para vía

En una publicación en su cuenta de Facebook, el gobernador regional Luis Torres Robledo ayer escribió “Cuando trabajamos juntos, Tacna avanza y las obras se hacen realidad”.

“Quiero agradecer a la Municipalidad Provincial de Tacna, a su alcalde Pascual Güisa Bravo, a los regidores y funcionarios, que, con buena disposición, vienen impulsando junto a nosotros proyectos que cambiarán el rostro de nuestra región”, agrega.

Asimismo, publica un listado de obras como la Vía Magollo II (con documentación para firmar acta para su viabilidad), el Mirador de Tacna (a la espera de la aprobación del acta por la MUNi Tacna), la nueva Vía de Evitamiento y la Vía Magollo I. Ambas obras iniciarían a fines de diciembre o primeros días de enero de 2026.