La Municipalidad Provincial de Tacna (MPT) contestó el arbitraje interpuesto por el Consorcio Leoncio Prado, mismo que solicita una indemnización de 10 millones de soles por supuestos daños causados por la retención de las cartas fianza y la hostilización de vecinos durante la ejecución de la obra de construcción de pistas y veredas en la junta vecinal Leoncio Prado.

El gerente municipal Jonatan Ríos Morales informó ayer que el 4 de agosto, dentro del plazo previsto y con los informes de la Gerencia de Ingeniería y Obras, Administración y Procuraduría, se presentó ante el centro arbitral de la Cámara de Comercio de Tacna la respuesta a las pretensiones de la contratista y se planteó las pretensiones de la entidad pública.

Perjuicio causado a Tacna es enorme

La municipalidad reafirmó su posición de que los actos que realizó son los correctos y válidos. Para ello adjuntó el sustento fehaciente que corresponde y estableció un perjuicio y deuda total estimado de 13 millones de soles, indicó el funcionario.

Dicho monto corresponde a todos los gastos realizados como “trabajos de contingencia, desplazamiento de personal, maquinaria y equipos de diferentes áreas, las partidas nuevas, las partidas a corregir y las que vuelvan a realizarse debido al abandono de la empresa así como una estimación de los daños y gasto social que nos ha causado”, señaló.

Contratista debe sustentar pretensión

Aproximadamente entre 10 y 20 días hábiles el centro arbitral establecerá a los árbitros o árbitro que llevará el caso y con eso se iniciará el requerimiento de más información. Ríos dijo que fundamentalmente la contratista debe detallar y demostrar que lo que ha solicitado es correcto y amparado en la norma, sin embargo no tiene sustento más allá de lo que ellos declaran.

La municipalidad también sustentará sus pretensiones de 13 millones, el cual disminuiría debido a que ya han ejecutado las cartas fianza por 4.7 millones de la garantía, afirmó.

Postoras interesadas en culminar obra

Para la culminación de la obra, indicó, se han presentado cuatro empresas postoras, se esta en un proceso de evaluación y entre el 25 y 30 de agosto debería estar reiniciándose.