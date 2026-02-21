La Municipalidad Provincial de Tacna tiene disponible un techo presupuestal de S/ 109 076 649 para ejecutar proyectos mediante la modalidad de obras por impuestos (OxI). La gestión del alcalde Pascual Güisa Bravo no ha usado ni un solo sol en obras por impuestos en los más de tres años que tiene en el cargo.

El especialista en gestión pública, Ing. en Econ. Agraria Robert Perca Chahua, refirió que la Municipalidad Provincial de Tacna no debería depender del Gobierno Regional de Tacna para sacar adelante algunos de sus proyectos. Hay recursos disponibles que tiene para financiar obras o proyectos, dijo.

No se utilizó ni un sol del 2023 al 2025

En el 2023 no ha usado ni un sol, lo mismo en el 2024 y 2025. En el presente año ha presentado seis proyectos para su financiamiento por obras por impuestos, pero ninguno de ellos a la fecha ha sido aprobado. Es más, dijo que del total, tres han sido declarados desiertos porque no se presentaron expresiones de interés, dos están en la etapa de presentación de propuestas y uno paralizado.

Señaló que si hay urgencia en la ejecución de una obra, como la lista que ha presentado al GORE Tacna para su financiamiento, entre ellos la recuperación del bosque municipal, se debería retirar los proyectos declarados desiertos en OxI e incluir otros que la gestión estime prioritario.

Proyectos declarados desiertos

La obra “Mejoramiento de la Av. Jorge Basadre Grohmann Oeste, entre el óvalo Cusco y la Av. Hipólito Unanue” por S/ 8 035 809, el “Mejoramiento de la Av. Jorge Basadre Grohmann, entre el óvalo Cusco y la Av. Basadre y Forero” por S/ 13 422 306 y el “Mejoramiento y ampliación del servicio de movilidad urbana en la Av. Industrial, tramo desde la Av. Jorge Basadre Grohmann hasta la Av. Gustavo Pinto” por S/ 17 803 862 han sido declarados desiertos.

El “Mejoramiento y ampliación del servicio de espacios públicos urbanos en el malecón tramo calle S/N (playa El Toro) hasta la calle 7 de Junio (playa El Planchón), en el C.P. Boca del Río” por S/ 14 511 079 y la “Creación del servicio de movilidad urbana en las vías locales del sector Fundo Para” por S/ 10 269 878 recién están en la etapa de presentación de propuestas.

Y finalmente el “Mejoramiento y ampliación del servicio de seguridad ciudadana local en el distrito de Tacna” por S/ 34 434 578 está paralizado.