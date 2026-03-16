El gerente municipal de la comuna provincial de Tacna Jonatan Ríos Morales defendió el accionar de los seis serenos que fueron detenidos tras una denuncia por presuntamente incurrir en los delitos de violación de domicilio, abuso de autoridad y usurpación de funciones.

Según manifestó el funcionario, los agentes acudieron al inmueble de la avenida Bolognesi Nº 1597, a pedido de los vecinos que se quejaban de la bulla de una fiesta en dicho predio.

Local denominado Oasis

Ríos manifestó que en dicho lugar es un conocido local denominado “Oasis”, que ha sido intervenido antes por infracciones y que tiene una sanción hasta junio del 2026.

Los dueños del predio aseguraron a la Policía que realizaban una fiesta particular, por lo que denunciaron el ingreso de los serenos, sin embargo el funcionario municipal aseguró que habían “promocionado en redes sociales” una fiesta para este viernes 13 de marzo, día de la intervención.

Funcionario mostró video en redes sociales donde se promocionaría fiesta. (Foto: Captura)

Menores consumen licor

Dijo que no es la primera vez que efectúan eventos y que tienen filmaciones en que incluso se detecta a menores de edad consumiendo licor. Calificó la denuncia contra los serenos como una leguleyada y parte de la viveza criolla para evitar la intervención y sanción de las autoridades.

Resaltó que la municipalidad respaldará la acción de los serenos, los cuales aun permanecían detenidos hasta este sábado 14 de marzo, presentando las pruebas de la promoción del evento.

Durante la diligencia de visualización de los videos aportados por el denunciante, el abogado de los serenos hizo notar que se aprecia el rótulo “Puerta Oasis” y que los serenos estaban vestidos con sus uniformes, esto ante la acusación de que no tenían sus carnés.