El Museo Ferroviario Nacional de Tacna ha sido distinguido, por tercer año consecutivo, con el reconocimiento a la excelencia por su destacada gestión en la conservación y promoción del patrimonio cultural, en el marco de la XI Edición de las Distinciones de Excelencia Premiun´s, correspondiente al periodo 2025, informó dicha institución.

Este importante galardón fue recibido el 18 de abril por el ingeniero José Humberto Guisa Paredes, subgerente de Promoción a la Inversión Privada, en representación del Museo Ferroviario Nacional de Tacna, destacando la apuesta del Gobierno Regional de Tacna por la cultura y el turismo como motores del desarrollo económico regional.

Preservan el legado ferroviario

El reconocimiento destaca el compromiso sostenido del museo por preservar y difundir el legado ferroviario, acercándolo de manera activa a la población tacneña, así como a turistas nacionales y extranjeros que visitan la región.

Resaltaron que a través de una gestión orientada a la puesta en valor del patrimonio histórico, el museo ha desarrollado diversas actividades culturales, educativas y turísticas, consolidándose como un espacio clave para el fortalecimiento de la identidad regional y la promoción del turismo.