Nueve personas resultaron heridas en un violento despiste de una minivan de placa Z6X-041 en la carretera de Tacna a Tarata luego de la jornada electoral la noche del domingo. El vehículo se trasladaba a inmediaciones del kilómetro 47 de la carretera que conecta la ciudad capital con la provincia andina cuando por causas que son materia de investigación se despistó y cayó por una pronunciada pendiente.

Según se supo, como pasajeros viajaban personas que habían participado en las elecciones el último domingo las cuales resultaron heridas tanto a adultos como un menor de edad. Registraron lesiones Germán Chambilla Losa (51),Marina Flores Tuco (38),Marleny Flores Tuco (30),KiliamLeonel C.F. (3), Wilda Flores Tuco (32),Magdalena Brío Flores (51), Arturo Choquecota Brio (22), Lila Flores Tuco (32)y Florencio Pedro Coaguila Zegarra (65), quien manejaba la unidad.

Vueltas de campana

El vehículo que circulaba con dirección desde la provincia andina a la ciudad de Tacna dio varias vueltas de campana quedando seriamente con daños materiales, los productos esparcidos en el monte y sus ocupantes con diversas heridas.

Personal policial de la comisaría de Estique Pampa así como paramédicos del Servicio de Atención Médica de Urgencia y de la compañía de Bomberos se trasladaron al lugar para auxiliar a los heridos los cuales luego fueron transportados hasta el servicio de emergencia del hospital Hipólito Unanue de la ciudad de Tacna.

Investigan a conductor

Todos ellos fueron dados de alta tras recibir la atención correspondiente por el personal médico.

La Policía se encuentra a cargo de las inversiones para determinar la responsabilidad que hubiera podido tener el conductor Florencio Pedro Coaguila Zegarra (65).