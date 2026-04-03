El Obispo Marco Antonio Cortez Lara encabezó celebró éste Jueves Santo la solemne eucaristía, la cena del señor y el lavado de pies en la parroquia Santa Catalina, Cocatedral de Moquegua.

Monseñor destacó que “quien come del cuerpo de Cristo y bebe de su sangre, debe servir”, porque no hay mejor manera de entender a Cristo, que se hizo carne precisamente descendiendo a la condición de esclavo y lavando los pies de sus discípulos, lo cual debería ser considerado con mucha atención.

“Dar oportunidad al hermano”

“Lavarse los pies unos a otros significa perdonarnos unos a otros, lavarnos los pies significa dar oportunidad al hermano una vez más, lavarnos los pies es no criticar, lavarnos los pies es no odiar, lavarnos los pies es no difamar y lavarnos los pies es no hacer víctima de mis pasiones desordenadas a las personas débiles”, reflexionó la autoridad de la Iglesia Católica.

Recordó que hay que respear al niño en su inocencia y no mancillar su alma, respetar al joven, no hacer de nuestro cuerpo una carnicería y volver a esa original vida de purificados que teníamos una vez que recibimos el sacramento del bautismo y que recuperamos cuando nos confesamos.

Actividades hoy en Viernes Santo

En todos los distritos y poblados se escenifica hoy el vía crucis. De acuerdo a la programación en la Catedral de Tacna hoy a las 9 h se iniciará el vía crucis por el Paseo Cívico con la procesión de Jesús del Gran Poder, a las 11 se realizará la meditación de las siete palabras, a las 17 h la acción litúrgica de la muerte del señor y al término la procesión del Cristo Yacente y la Virgen de la Macarena.

Mientras en la parroquia Espíritu Santo hoy se escenificará el vía crucis desde las 6 horas en la plaza del ex Cañoncito, a las 12 tendrá el lugar la reflexión de las siete palabras, a las 15 horas la pasión del señor y a las 17 horas la procesión del Santo Sepulcro.