Los obispos de las Diócesis de San Marcos de Arica y de Tacna y Moquegua emitieron un pronunciamiento conjunto donde rechazan los actos de violencia perpetrados por algunos extranjeros indocumentados en la frontera entre Perú y Chile, además demandan que las autoridades de ambos países y la Cancillería busquen una solución al problema migratorio con el respeto de sus derechos humanos.

Los obispos Moisés Atisha y Marco Cortez consideran que la militarización de la frontera o la declaración de emergencia dados por los gobiernos de Chile y Perú no son la solución al problema migratorio y, por el contrario, se vulnera los derechos de los extranjeros. “Regular no es sinónimo de prohibir o considerar a dichas personas como un mal para la sociedad”, señala el comunicado.

Buscan una vida digna

Indican que los migrantes solo buscan un lugar donde tener una oportunidad de construir una vida digna, tras ser vulnerados o expulsados de sus países por la crisis en que viven.

Agregan la necesidad de un auténtico y sincero ejercicio de corresponsabilidad por parte de la comunidad internacional, autoridades nacionales y regionales. “La decisión tomada de militarizar la frontera o declarar en emergencia la zona de acceso son medidas coercitivas que reclama soluciones más ponderadas y justas”, acota.

Hace falta diálogo

Ante los actos de violencia se debe continuar con el diálogo entre las partes involucradas para que las personas vulnerables, como familias con niños (as), personas adultas mayores y desproveídas de recursos, no sean los afectados de las decisiones que no fueron consideradas en toda su amplitud.

Invocan a las autoridades a lograr una solución para luego no estar lamentando víctimas a causa de la violencia que se está dando en la línea de frontera. Agregan que la solución de los problemas es respetando la dignidad humana.