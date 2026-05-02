La ONPE, a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Tacna, inició la capacitación a los Órganos Electorales Centrales (OEC) de las organizaciones políticas de la región que participarán en las Elecciones Primarias programadas para el 17 y 24 de mayo.

La asesoría especializada en materia electoral está dirigida a partidos políticos, alianzas electorales y movimientos regionales, y permite absolver consultas sobre la normativa electoral, los procedimientos de democracia interna y las etapas que deben cumplir para la elección de sus candidaturas.

Procesos internos

Este acompañamiento, que se brinda únicamente a solicitud formal de las organizaciones políticas, busca contribuir a la adecuada organización de sus procesos internos, en los que se elegirá a los delegados el domingo 24 de mayo.

La primera sesión se realizó el viernes 24 de abril con el movimiento regional Unidos por Tacna. Durante la actividad se explicó la modalidad de elección por delegados, mecanismo mediante el cual se definirán las candidaturas a gobernador y vicegobernador regional, consejeros regionales, así como alcaldes y regidores provinciales y distritales.

Primera fase el 17

La modalidad por delegados se desarrollará en dos etapas. En la primera, el 17 de mayo, los afiliados de cada partido elegirán a sus delegados mediante un proceso interno a su cargo, para el cual pueden solicitar asistencia técnica de la ONPE. En la segunda fase, el 24 de mayo, estos delegados serán los encargados de seleccionar a los candidatos finales, en una elección que será organizada por la ONPE.

Cabe señalar que, bajo esta modalidad, a nivel nacional se prevé la participación de aproximadamente 3,896 electores hábiles, así como la instalación de 1,516 mesas de sufragio en 57 locales de votación. La ODPE Tacna informó que continuará estas jornadas y exhortó a las organizaciones a participar activamente para garantizar procesos internos ordenados y transparentes.