La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) instaló en Tacna su Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE), jefaturada por Carlos Javier Ganoza Buendía, con el objetivo de organizar y ejecutar las elecciones primarias que definirán las candidaturas para las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026.

Así lo establece la Resolución Jefatural Nº 000051-2026-JN/ONPE, publicada el 1 de abril en El Peruano. A nivel nacional son 26 oficinas que se ubican en Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima Provincias (9 provincias), Lima Cercado (43 distritos), Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

En la ceremonia de instalación realizada en su sede en la calle José Rosa Ara N° 1746, donde también funciona la Oficina Regional de Coordinación (ORC) de la ONPE, participaron representantes del Jurado Nacional de Elecciones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, la Policía Nacional del Perú (PNP), la Defensoría del Pueblo, el Ejército del Perú, así como funcionarios de la ODPE.

Carlos Javier Ganoza Buendía es el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales en Tacna. (Foto: Difusión)

Elecciones primarias

Según el cronograma electoral, las elecciones primarias se realizarán en dos fechas. La primera corresponde a la modalidad por afiliados, que se efectuará el 17 de mayo, en la que los militantes elegirán directamente a sus candidatos, en un proceso organizado por la ONPE.

Por otro lado, la modalidad por delegados se desarrollará en dos etapas. En la primera, el 17 de mayo, los afiliados de cada partido elegirán a sus delegados mediante un proceso interno a su cargo, para el cual pueden solicitar asistencia técnica de la ONPE. En la segunda fase, el 24 de mayo, estos delegados serán los encargados de seleccionar a los candidatos finales, en una elección que será organizada por la ONPE.

Selección de candidatos

En ambas modalidades, las organizaciones políticas seleccionarán a sus candidatos a gobernador y vicegobernador regional, consejeros regionales, así como a alcaldes provinciales y distritales, y sus respectivos regidores.

Cabe precisar que las ODPE son órganos temporales encargados de dirigir, coordinar y supervisar la organización electoral en sus respectivas jurisdicciones, con el fin de garantizar el adecuado desarrollo del proceso y el ejercicio del derecho al voto.