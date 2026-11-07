A cuatro días de la llegada del Papa León XIV al Perú el obispo de Tacna y Moquegua Marco Antonio Cortez Lara detalló que el pueblo peruano se ha preparado a nivel espiritual en las parroquias y comunidades para reflexionar sobre la trascendencia e importancia de esta visita.

“Es como recordar lo que le dijo Jesús a Pedro: tú cuando te repongas confirma a tus hermanos en la fe. León XIV, que es el nuevo Pedro para este tiempo, viene a eso, a confirmarnos en la fe, una fe que tiene que mover montañas, remover obstáculos y que nos tiene que llevar a una paz que no genere violencia y que construya puentes, que no los dinamite, sino que seamos capaces de establecer vínculos fraternos sinceros y permanentes”, subrayó el pastor de la Iglesia Católica.

Implementarán triduo en parroquias

Detalló que la comunidad de la Diócesis a partir del lunes, martes y miércoles, en todas las parroquias tendrá el triduo que significa que después de cada eucaristía vespertina a los fieles se les va a invitar a que lleguen a las parroquias para hacer un acto de adoración a Jesús sacramentado y rezar por el fruto de la visita.

“Esa es la respuesta del pueblo cristiano, el rezar por su persona y que los frutos sean abundantes para una transformación de vida, en primer lugar eso es lo que vamos a hacer, hacer un triduo en todas las parroquias de las diócesis”, expresó.

Por otra parte si bien este año no se han organizado movilizaciones oficiales, cada parroquia y los fieles por su cuenta se preparan para ir a los lugares que crean oportunos, unos irán a Cusco, otros a Pucallpa y la gran mayoría a Lima.

Imagen tendrá una altura de 2 metros 40 cm y ya se encuentra en la Nunciatura en Lima. (Foto: Adrian Apaza)

Papa bendecirá imagen para Tacna

Explicó que debido a que Tacna es puerta para muchos migrantes y refugiados y a veces la frontera se vuelve infranqueable, esto recuerda mucho la situación que vivió San José, el esposo de María y padre adoptivo de Jesús, cuando tuvo que huir a Egipto para salvar al niño.

Por tanto la Diócesis mandó a hacer una imagen de San José Peregrino, de 2.4 metros de altura, la cual será bendecida por el Papa el 12 de noviembre en la Nunciatura donde ya se encuentra. La imagen de San José está caracterizado con motivos peruanos, lleva un manto peruano multicolor una chuspa o bolso y bastón y carga sobre sus hombros un niño Jesús con chullo. Tacna y Moquegua tiene mucha migración interna desde los pueblos andinos. El futuro santuario de San José Peregrino, patrono de los migrantes, se ubicará en Calana.

Felicitó libro de Correo sobre León XIV

Finalmente el obispo felicitó la iniciativa de Correo de publicar el libro León XIV, que habla sobre la labor de padre Louis Marius Prevost en el Perú y su viaje hasta convertirse en Papa. Dicha obra puede adquirirse en cualquier quiosco de diarios y revistas a un precio sumamente módico.

Me parece estupendo, felicito la iniciativa de Correo de poder entregarlo, me parece estupendo porque los libros que hay en las librerías no están al alcance de todos y tener uno así hace que sea fácil sobre todo imagino que tendrá fotografías y todo lo demás, me parece estupendo, muy bien; refirió monseñor.