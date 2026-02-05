El paro exigiendo el cierre del penal de Challapalca se realizó ayer de forma pacífica y tranquila, indicó ayer el representante de la Defensoría del Pueblo en Tacna Edwar Vargas Valderrama luego de la marcha y mitín realizada en el Centro Cívico de Tacna.

“Hemos monitoreado el conflicto con días de anticipación, hemos tenido reuniones en la comisión regional de conflictos y siempre hemos hecho la recomendación de que sea una protesta tranquila”, subrayó el abogado.

Representante de la Defensoría del Pueblo Edward Vargas Valderrama. (Foto: Correo)

Felicitó a dirigentes

Recordó que su despacho siempre ha defendido el derecho a la protesta por lo que felicita a todos los dirigentes y tacneños que han protagonizado “una protesta totalmente tranquila y pacífica, eso hay que reconocerlo y felicitarlo, a los dirigentes y las personas que han participado”.

Precisó que no se presentó ningún incidente, no hubo detenidos, ninguna persona herida o evacuada al hospital; todo lo contrario, ha sido un buen ejemplo de protesta cívica que caracteriza a Tacna.

Memorial al Ejecutivo

Sobre el petitorio hecho por los dirigentes para el cierre del Penal de Challapalca y el retiro de los reos de alta peligrosidad, indicó que se le hará un seguimiento y que se ha solicitado una copia al Frente Regional de Defensa de Tacna para tomar conocimiento de todo el contenido.

La oficina de la Defensoría en Tacna se desplegó ayer a través de 10 servidores entre comisionados y asistentes legales que han estado monitoreando todas las zonas. Desde muy temprano se ha podido evidenciar que todo estaba bajo control.

Efectivos sin armas letales

Vargas felicitó al jefe de la Región Policial de Tacna Arturo Luna porque ningún efectivo portó un arma letal, todo lo contrario se garantizó el respeto a los derechos humanos y a la protesta, tal como fue su compromiso el día de la reunión.

Sobre si este reclamo podría convertirse en un conflicto social, el defensor contestó que podría darse pero todavía no es el momento para afirmarlo porque hay que esperar la respuesta a dicho documento.