La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) mediante un comunicado publicado ayer en su cuenta oficial de Facebook aclaró que el contenido de la autógrafa del Proyecto de Ley N° 11658/2024-PE (Ley que establece el saneamiento de los tramos territoriales de la provincia Jorge Basadre y de algunos de sus distritos, en el departamento de Tacna) no se ocupa del límite (territorial) entre los departamentos de Tacna y Moquegua.

Sólo propone una redacción más clara

Refiere que la observación realizada a la autógrafa de ley por el Poder Ejecutivo propone una redacción más clara de su única disposición complementaria final, al precisar los distritos involucrados en la colindancia entre las provincias de Jorge Basadre y Candarave.

El documento de la PCM precisa que la autógrafa del Proyecto de Ley N° 11658/2024-PE se refiere al límite entre los distritos de Ilabaya y Locumba, en la provincia de Jorge Basadre, así como el límite entre las provincias de Jorge Basadre y Candarave, del departamento de Tacna.

Proceso excepcional de saneamiento

Agrega que esta se sustenta en el marco de la Ley N.° 31463 que establece un proceso excepcional para el saneamiento de límites a nivel nacional y su reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo N° 127-2022-PCM.

Como se recuerda, el Proyecto de Ley N° 11658/2024-PE (Ley que establece el saneamiento de los tramos territoriales de la provincia Jorge Basadre y Candarave) fue aprobado en el Congreso de la República en la sesión del pasado 23 de junio con 91 votos a favor. El Pleno en la misma sesión aprobó la exoneración de la segunda votación.

Ejecutivo observó norma en el día

La autógrafa del Proyecto de Ley N° 11658/2024-PE fue remitido por el presidente del Congreso de la República al Poder Ejecutivo el pasado 30 de junio. El presidente de la República José María Balcázar Zelada observó la autógrafa del proyecto de ley ese mismo día debido a la presión de Moquegua que inició un paro indefinido en rechazo a la promulgación de la citada norma con el bloqueo del puente Montalvo y otras vías de esa región.