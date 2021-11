La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió el Decreto Supremo Nº 174, publicado ayer en el diario oficial El Peruano, el cual autoriza el ingreso de personas al territorio nacional por las fronteras terrestre con Chile y Ecuador a partir del 1 de diciembre.

Asimismo, este documento prorroga el estado de emergencia del DS Nº 184, pero le realiza algunas modificaciones.

Protocolo exige vacunas

En el Artículo 4 se menciona la modificación del Artículo 15 del D.S. Nº 184-2020-PMC, estableciendo que los peruanos, extranjeros residentes, extranjeros no residentes ingresarán a territorio nacional desde la República del Ecuador y de la República de Chile cumpliendo con los protocolos que la Autoridad Sanitaria Nacional, en coordinación con las autoridades competentes, apruebe.

Añaden que los mayores de 18 años que deseen ingresar al Perú deben acreditar de manera física o digital haber completado su esquema de vacunación en el Perú o extranjero, es decir, que deben tener las dos dosis.

Prueba en casos especiales

Advierten que en caso de no tener el esquema completo o no lo acreditan en el control fronterizo, sí se les permitirá el ingreso pero acreditando una prueba molecular (PCR) negativa, cuyo resultado sea obtenido dentro de las 72 horas antes de ingresar al país. Cabe mencionar que Chile en cambio, no permite el ingreso de personas a su país si no cuenta con el esquema de vacunación completo debidamente acreditado con un pase de movilidad y además pide la tercera dosis de refuerzo y envía a aislamiento si no cuenta con esta última.

Por último, El D.S. peruano agrega que las personas que muestren síntomas al ingresar a territorio nacional, pasarán a un aislamiento obligatorio.

Chile se anticipó

Un día antes el gerente general del GRT, Juan Cánepa Yzaga, anunció que estos protocolos, que fueron enviados por la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Tacna, fueron aprobados y solo faltaba su publicación. Hace dos semanas el gobierno chileno anunció la apertura de sus fronteras y a la semana llegó un equipo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo para hacer lo propio.

El D.S. publicado ayer en El Peruano también ratifica que la región Tacna y sus provincias se mantienen en nivel moderado de contagios de la COVID-19. En ese sentido continúa la inmovilización de lunes a domingos en los horarios de 2 h a 4 h. El aforo es de 80% para algunos locales cerrados.