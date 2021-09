El respeto a las personas con discapacidad auditiva y una verdadera inclusión dentro de la sociedad, demandó el presidente de la Asociación de Sordos de Tacna, Wilson Silva.

El pedido lo realizó a Correo a través de un intérprete del lenguaje de señas en el marco de la Semana Internacional de las Personas Sordas donde representantes de la población vulnerable participaron en una marcha pidiendo el respeto a sus derechos. vulnerados.

Marcharon por Semana Internacional de Personas Sordas

Sin inclusión social

El principal problema es la falta de comunicación por falta de intérpretes de lenguaje de señas en instituciones como hospitales, centros de salud, comisarías, bancos y municipios a donde acuden a realizar trámites o atenderse por no hay personas que los puedan orientar.

Comentó que solo existen seis intérpretes en la ciudad quienes les brindan apoyo y orientan. Recordó que existe una ley donde se plantea como parte de la inclusión personas que conozcan el lenguaje de señas para atender a las personas con discapacidad auditiva. Silva dijo que este problema también los limita para seguir estudios ya que los profesores no están capacitados, como experiencia personal dijo que no pudo continuar sus estudios de nivel secundario por falta de un interprete o docente que conozca el lenguaje de señas.

Wilson Silva dirije asociación de sordos que fue creada en el 2003 en Tacna

Ante el desconocimiento las personas los ignoran y marginan hecho que espera pueda cambiar al tener un derecho como ciudadanos.

Marginados por discapacidad

Por su parte, Erick Pilco, hijo de una persona sorda, dijo que en el transporte urbano no se respeta el carné del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis) que los facultad a no pagar el pasaje. “Algunos choferes o cobradores de combis los insultan o los hacen bajar a la fuerza de sus unidades donde algunos se accidentan, existe un maltrato y no debe permitirse”, comentó.

Recordó que el Programa Perú iba a dar empleo temporal a las personas sordas pero al final nunca fueron convocados. Otro problema que algunos no tuvieron acceso a los bonos del gobierno pese a ser población vulnerable durante la pandemia.