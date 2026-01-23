De visita en Tacna el jefe de asuntos legales y regulatorios de ComexPerú, Pedro Chirinos Terrones, señaló que la región reporta altos índices de ejecución presupuestal hasta el año 2025, pero no se ve necesariamente un beneficio inmediato para la ciudadanía.

“Pistas en mal estado, servicios de salud y de agua muy deficientes, por no decir inexistentes, una vez que las autoridades tengan en cuenta que ese dinero tiene que ser ejecutado de manera correcta ahí quizás las cosas van a cambiar”, señaló el especialista.

Tacna en primer lugar

En el 2025 los municipios de Tacna ocuparon el primer lugar en ejecución presupuestal a nivel nacional y el Gobierno Regional de Tacna el octavo lugar entre las 25 regiones. “Ahí lo que está ocurriendo probablemente es que no se está destinando el dinero a los proyectos prioritarios quees a donde las autoridades deberían enfocar sus esfuerzos”, subrayó Chirinos.

Subrayó que quedan seis meses para que asuma un nuevo gobierno, se viene también las elecciones regionales y municipales en octubre y en estos pocos meses deben ser aprovechados para que los ciudadanos puedan elegir la mejor opción.

Plantea una reforma del Estado

Desde ComexPerú dijo que se propone una reforma del Estado en tres ejes: meritocracia, transformación digital y simplificación administrativa, que reduzca el aparato estatal, aliente la inversión y promueva formalidad.