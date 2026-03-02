El ciudadano identificado como César Antonio Caballero Ramírez (42), natural de Lima, fue detenido por la Policía Nacional del Perú por el presunto delito de tocamientos indebidos en agravio de su hijastra de 16 años en el puerto de Ilo (Moquegua). Fue puesto a disposición de la Sección de Investigacción Criminal (SEINCRI)de Ilo para las diligencias correspondientes con el Ministerio Público.

Según información policial, fue la madre de la menor la que denunció el hecho el pasado 27 de febrero del 2026, asegurando que no sería la primera vez y que al ser descubierto reaccionó de manera violenta.

Varón estaba requisitoriado

Asimismo la Policía verificó que el detenido registra una requisitoria vigente con orden de captura por el presunto delito de microcomercialización de drogas, solicitada por el Juzgado Penal Transitorio de Ventanilla, en el Callao.

De acuerdo a los datos estadísticos de la Dirección de políticas para una vida libre de violencia en la región Moquegua en el 2023 se registraron 140 casos de violencia sexual hacia niñas y adolescentes y 58 casos de violación sexual contra niñas y adolescentes. Cabe anotar que dicha cifra va en incremento ya que en el 2020 eran 26 los casos, en el 2021 fueron 47 y en el 2022 un total de 48.