Los operativos de fiscalización en el balneario del centro poblado Boca del Río se intensificaron con el apoyo de la Policía ante el incremento de bañistas los fines de semana.

Personal policial junto a serenos y de fiscalización del municipio de Boca del Río recorren las playas para exhortar a las personas a que mantengan el distanciamiento social obligatorio y no se instalen carpas.

Control de las playas

La labor de fiscalización también se hace en los locales comerciales instalados en el balneario en los cuales piden a las personas cumplir los protocolos sanitarios para evitar el incremento de casos de contagio por la COVID-19.

La alcaldesa del centro poblado Boca del Río Dora Quihue de Cuadros saludó el apoyo de la Policía en reforzar el patrullaje y seguridad en las playas, pero lamenta que la Municipalidad Provincial de Tacna todavía no asigne personal para la seguridad en el balneario.

Acotó que si bien su personal y la Policía fiscalizan que no se instalen carpas no pueden sancionar a las personas por la infracción ya que hasta el momento no se emite la ordenanza municipal de la MPT que lo prohíba.

Falta de apoyo en MPT

Quihue dijo deslindó cualquier responsabilidad por incremento de casos en el balneario ante la falta de personal por no brindar su apoyo la Municipalidad Provincial de Tacna. “No seré responsable por la aglomeración en las playas, yo cumplo mi función manteniendo limpio el balneario y con el poco personal controlo a las personas. La municipalidad provincial debe ser responsable y es la primera vez que no apoya pese a que la población viene de la ciudad”, comentó.

Agregó que para mantener un orden vehicular se instaló una zona de parqueo cerca a la concha acústica para las unidades de transporte y autos particulares, para así evitar las unidades piratas.