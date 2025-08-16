El 17 de agosto el Teatro Orfeón de la ciudad de Tacna será el epicentro de la cultura y el entretenimiento geek al acoger la “IX Expo Tacna Coleccionistas”. Desde las 12 horas esta cita reunirá a los aficionados del cómic, cine, videojuegos, anime y superhéroes, siendo un homenaje a las fiestas por los 96 años de reincorporación de Tacna al Perú.

Con la participación de 35 expositores, se presentarán 24 temáticas de colecciones. Entre los exponentes destaca la presencia de Milan Luckich, reconocido por ostentar el récord Guinness de la Mayor Colección de Envolturas de Chocolate del Mundo.

Clubes participantes

El evento contará con la participación inspiradora de dos jóvenes coleccionistas que, a pesar de su corta edad, exhibirán sus valiosas figuras de acción, demostrando que la pasión por el coleccionismo puede florecer desde muy temprana edad.

Entre los clubes presentes participan Autos a Escala Tacna, Transformers Tacna, Star Wars Fuerza Takana, No Coleccionable, GI JOE Tacna, entre otros.

Se realizará un concurso de cosplay baby y kids, karaoke, torneos de peleas medievales, juegos de mesa, trivias y sorteos entre los asistentes.

En la parte artística se contará con la participación del grupo de baile Hello Pinku y Javivi Show Rock. El ingreso para menores de edad y personas que vayan en disfraz o cosplay es gratuito y los adultos S/ 5.