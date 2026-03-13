La presidenta de la Cámara de Comercio de Tacna, Corinne Flores Lemaire, expresó su preocupación de que se mantengan los precios elevados de los combustibles a pesar que este fin de semana debe quedar arreglado el ducto de gas natural en Cusco.

“Preocupa de que se puedan quedar los precios que se ha tenido en este tiempo imaginamos que Osinergmin e Indecopi saldrán a chequear todos los grifos y las cadenas del gas, que vuelvan a poner los precios a como deberían estar y que no haya un aprovechamiento”, enfatizó.

Bono para transportistas

Recordó que el 25% del combustible se adquiere del extranjero y los precios son fijados y pagados con antelación, por tanto no tendrían porque subir.

También cuestionó que el gobierno evalúe entregar un bono a los transportistas con el uso de los recursos públicos, situación que afecta al resto de ciudadanos.

Debe haber una comisión de trabajo de autoridades y del Ministerio de energía y minas con los principales actores industrias transportistas para trabajar para que no vaya a suceder esta situación de alza de combustibles.