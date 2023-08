La presidenta Dina Boluarte Zegarra comprometió su apoyo para ejecutar el proyecto de instalación de agua y alcantarillado en la capital de la provincia de Tarata. Así lo informó su alcalde Kenny Menéndez Copaja al detallar los pormenores de la reunión sostenida el 27 de agosto en el hotel Casa Andina.

Precisó que en dicha reunión gracias al apoyo de la prensa, que difundió que no les permitían el ingreso, les hicieron un espacio para que junto al alcalde de Candarave, Rafael Vega Paniagua, expongan sus necesidades.

“Sin agua un pueblo no puede crecer”

Básicamente, dijo, le hicieron conocer su malestar por los proyectos que requerían y que no tenían financiamiento como el proyecto de agua y desagüe para el pueblo de Tarata y la ejecución de la represa Jarumas II.

Él destacó que la provincia de Tarata durante 42 años estuvo bajo el control chileno y sufrió un gran retraso que hasta ahora no ha podido ser subsanado. “Yo le dije, señora presidenta, sin agua y desagüe un pueblo no puede crecer, no hay inversión de la empresa privada, ella ha entendido el mensaje, llamó al ministro de Vivienda y hemos coordinado hacer reuniones para sacar el proyecto”, subrayó.

En esta obra se invertirá un aproximado de 35 millones de soles a través del programa de saneamiento del Ministerio de Vivienda.

Jarumas tiene expediente técnico listo

Por otra parte se impulsará la ejecución de la represa Jarumas II, valorizado en 42 millones de soles, que permitirá almacenar 3 000 000 millones de metros cúbicos que permitirá el desarrollo agrícola de la provincia. “Ya se tiene el expediente técnico listo y se está elaborando los términos de referencia”, destacó el burgomaestre.

Finalmente recordó que este 1 de septiembre cumplirán 98 años de reincorporación de Tarata. Brindó la entrevista a Correo través de una llamada telefónica desde Estique Pampa, donde participaba en la marcha Mártires del Cautiverio.