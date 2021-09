El presidente de la Cámara Regional de Turismo (Caretur) Wilfredo Espinoza Chávez, enterado de las denuncias en su contra por presunta falsedad genérica, falsedad material y usurpación, respondió que no vale la pena contestar las acusaciones de este grupo que encabeza David Rendón, ya que si lo han denunciado todo se resolverá en los fueros correspondientes.

No precisó si es cierto o no que su directiva se inscribió a partir de una denuncia de pérdida de documentos y que habrían sorprendido a las notarías y a Registros Públicos. Más sí, cuestionó que Rendón y los otros socios se dediquen al rubro turístico. Expresó su malestar a través del hilo telefónico por la denuncia.

Acusa que exdirectivos vivían de las cuotas

“Los señores nunca han sido parte de la Caretur, nunca ha sido el señor David Rendón presidente, ni siquiera ha estado inscrito, toda su vida ha sido una persona informal dentro del rubro. Simplemente me parece que los señores vivían, el señor David Rendón, de la Cámara de Turismo, de las cuotas que les pedían; y nosotros no, nosotros no hacemos eso”, enfatizó Espinoza.

Recalcó que los gremios que están dentro de la Cámara Regional del Turismo son formales y están registrados ante la Sunarp, el Gobierno Regional y las instituciones públicas.