El centenario de la reincorporación de Tarata tras 42 años de ocupación, luego la Guerra del Pacífico, se conmemora hoy lunes 1 de setiembre del 2025 con actividades cívica patrióticas organizadas por la Municipalidad Provincial de Tarata.

Las autoridades tarateñas en esta fecha especial piden a las autoridades de turno que sea compensada por los años que vivió postrada en el olvido. El alcalde provincial Kenny Menéndez Copaja espera que el gobierno central atienda con obras a su población para lograr el desarrollo.

Actos centrales de hoy

En la ceremonia de ofrenda de la niñez y juventud la escolar del nivel primario del colegio Gregorio Albarracín, Joselyn Morales, hizo un llamado a trabajar unidos por el progreso de la región.

Para hoy los actos inician a las 8 h con la misa y Te Deum en el templo San Benedicto, a las 9:30 h la ceremonia de homenaje a los mártires tarateños en la plaza Benedicta Franco, a las 10 h, la procesión de la bandera y a las 10:30 h el desfile cívico patriótico en la plaza Albarracín. Ante tan importante fecha se han concentrado las principales autoridades de la región Tacna.