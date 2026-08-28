A través del Decreto Supremo 009-2026, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, el gobierno declaró de necesidad pública la inversión privada de capital extranjero en el complejo de la Zona Franca de Tacna – Zofratacna.

De esta forma se modifica la normativa que establecía que dentro de los 50 Km de las fronteras los extranjeros no podían adquirir ni poseer por título algunos minas, tierras, bosques, aguas, combustibles y fuentes de energía, directa ni indirectamente.

El decreto fue firmado por la presidenta de la República Keiko Fujimori Higuchi, el ministro de Comercio Exterior y Turismo Roger Valencia Espinoza, y el ministro de defensa Rafael Belaúnde Llosa.

Recepción en la población

La medida es recibida con gran aceptación por un gran sector de la población tacneña, que considera necesario que se aliente la inversión extranjera en Tacna ya que anteriormente hubo empresas interesadas, pero se veían limitadas por el Artículo 71 de la Constitución Política del Perú que restringía la instalación de empresas foráneas.

Por otra parte, históricamente, otro grupo que aglomera principalmente a los comerciantes de los mercadillos de Tacna se oponían al ingreso de inversiones extranjeras a la ciudad. Según los expertos, se debe al temor de que las nuevas empresas, sobre todo malls y grandes centros comerciales, compitan con su negocios.

La norma fue publicada hoy en el diario oficial justamente cuando Tacna recuerda el 97º aniversario de su reincorporación al Perú, evento al que asistirá la presidenta Keiko Fujimori Higuchi.