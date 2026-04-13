El alcalde provincial de Tacna Pascual Guisa Bravo pidió a las autoridades nacionales que sean elegidas en estas Elecciones Generales 2026 recordar que estamos próximos a cumplir un centenario de la reincorporación de Tacna al Perú y que se requiere necesariamente obras de envergadura.

“Creemos que se puede crear una especie de fideicomiso para que las grandes obras dirigidas al 2029 pueden hacerse realidad, por ejemplo esa doble vía de Tacna Boca del Río debe continuar y no solo a Boca del Río sino continuar hasta Moquegua porque es un gran proyecto de Tacna a Lima y a Tumbes”, apuntó.

Puerto y vía a La Paz

De la misma manera dijo, se espera que se haga realidad el tren de alta velocidad Tumbes - Lima – Tacna. “También esperamos el gasoducto del sur, así que creo que hay grandes obras, también tenemos pendiente el tema del Puerto Grau, la carretera Tacna - Collpa La Paz, obras emblemáticas que van a generar un crecimiento sostenido en Tacna”, manifestó tras salir de emitir su voto.