El Jurado Electoral Especial de Tacna declaró improcedente a diez listas de candidatos al Gobierno Regional de Tacna y municipalidades para ser inscritos para participar en el proceso de elecciones del 2 de octubre.

El presidente del órgano electoral en Tacna, Jael Flores Alanoca, explicó que las listas fueron declaradas improcedentes por no cumplir con la inscripción de la organización política, no tener actualizada su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas, no cumplir con la cuota del 20% de postulantes jóvenes o no cumplir con la cuota de paridad.

Retirados de contienda

Por no conseguir su inscripción en el ROP fueron retiradas las listas del partido Demócrata Verde para el Gobierno Regional de Tacna, Municipalidad Provincial de Tacna y Gregorio Albarracín. Quedaron fuera de carrera para la alcaldía provincial de Tacna las listas del Partido Patriótico Peruano y Fe en el Perú.

El Movimiento Regional Vamos con las listas presentadas para los distritos de Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa y Cairani, el partido de Integración Social - Avanza País en el distrito de Estique. El movimiento regional Para la Transformación, Integración y Alianza Patriótica en el distrito de Ciudad Nueva y el Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP) la lista a la municipalidad provincial de Jorge Basadre fue declarada improcedente por el órgano electoral.

Jael Flores dijo que la resolución puede ser apelada en segunda instancia ante el Jurado Nacional de Elecciones, pero hasta el momento no se presentó ningún pedido. El plazo para la inscripción de listas de candidatos al gobierno regional y municipios vence el 3 de agosto en el Jurado Nacional de Elecciones.