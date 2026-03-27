La Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna (CCIPT) reconoció a 13 bodegas productoras de vino y pisco por preservar la tradición vitivinícola así como por su innovación técnica, que les ha permitido obtener importantes premios a nivel nacional e internacional.

Fueron distinguidas las bodegas Cuneo, D’Polo, Don Miguel, Franco, Labrador de Magollo, Loza, Santa Elena, Spirit, Tacna, Tres Ríos, Viña de mis viejos, Viña Nueva y Vinos Yupay.

Identidad regional

Las actividad estuvo encabezada por la presidenta de la Cámara de Comercio de Tacna, Corinne Flores Lemaire, con la participación de representantes de las diferentes empresas.

Además se reconoció a la reconocida enóloga Lyris Monasterio por su aporte en el mejoramiento de la calidad de productos tacneños a través de su asistencia en diferentes concursos y jurados de cata.

En dicha ceremonia al mérito productivo se destacó la identidad tacneña a través de estándares de calidad excepcionales por lo cual dichos empresarios son considerados embajadores de la región.