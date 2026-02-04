Integrantes de diferentes gremios de la región de Tacna paralizan hoy, 4 de febrero, sus actividades en rechazo al traslado de reos de alta peligrosidad al penal de Challapalca al considerar que el arribo de sus familiares y allegados incrementa la actividad delincuencial.

Desde tempranas horas los principales mercados de Tacna como el mercado Grau, La Agronómica y Santa Rosa, atendieron sin embargo advirtieron que cerrarían sus puertas a las 9 horas.

Buses se repliegan

Solo algunos buses de transporte urbano circularon desde las 5 horas. La mayoría de las 33 rutas decidieron replegarse desde la noche anterior. Su dirigente Julián Flores anunció que acatarían el paro porque también son víctimas de la inseguridad con extorsiones y cobro de cupos.

El Frente Regional de Defensa de Tacna, organización que convocó al paro, informó que los pobladores y miembros de organizaciones gremiales se concentrarán en los óvalos de Pocollay, La Cultura, Cusco, Tarapacá, Callao, del León y plaza José Olaya, para marchar a las 10 h al Centro Cívico de Tacna donde se realizará el cierre de la jornada aproximadamente a las 11 horas.

Suspenden atención al público

El Gobierno Regional de Tacna, la Municipalidad Provincial de Tacna, la distrital de Gregorio Albarracín y otras, a través de un comunicado señalaron que se suspende la atención al público como medida de precaución y que rechazan la inseguridad y el traslado de presos de alta peligrosidad al penal ubicado en la provincia de Tarata, Tacna.

Contingentes de la Policía Nacional se despliega por diferentes zonas para evitar afectación a la propiuedad pública y privada. Llegaron a la zona del mercado Vista Alegre, en Gregorio Albarracín, pidiendo que no coloquen piedras ni quemen llantas en la avenida Municipal. Otro grupo importante se encuenra custodiando el hipermercado Plaza Vea, ubicado en la avenida Cusco.