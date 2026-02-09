En la exposición del trabajo realizado en el 2024 y 2025 la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) dio a conocer un incremento de registros de inmuebles, vehículos nuevos y empresas, lo que denota una ligera recuperación de la economía luego de la pandemia COVID-19. El balance fue detallado por el jefe de la Zona Registral Nº XIII (Tacna, Moquegua y Puno) Breno Alzamora Cancino.

Apuntó que en el registro de propiedad inmueble, que hace referencia a predios urbanos, rurales, casas, departamentos y otros, en el 2024 se inscribieron 10,0765 inmuebles y en el 2025 un total de 12,772; lo que representa un incremento del 18%. “Este crecimiento registrado el año pasado revela un dinamismo del mercado inmobiliario”, subrayó el funcionario.

Asimismo en cuanto al registro de hipotecas, en Tacna en el 2025 se registraron 597 documentos de este tipo.

Vehículos nuevos en el sur

Respecto al registro de vehículos nuevos (de todo tipo) hubo también un crecimiento considerable. En el 2024 en Tacna se registraron 6,282 vehículos y en el 2025 un total de 7,496. En Moquegua el año pasado se registraron 5,071 unidades y en Puno un total de 22,428 vehículos. Cabe anotar que en Puno existen dos empresas autorizadas para la fabricación de mototaxis, vehículos muy popularesen la región lacustre.

En lo que se refiere a la inscripción de motocicletas (motos lineales, trimotos y motocar) en el 2025 se inscribieron en Tacna 2,123; en moquegua 300 y en Puno 17,610.

Jefe de la Zona Registral Nº XIII (Tacna, Moquegua y Puno) Breno Alzamora Cancino. (Foto: Adrian Apaza)

Inscripción de uniones de hecho

En cuanto al reconocimiento de uniones de hecho, para las parejas que conviven más de dos años, en Tacna se registraron 114 uniones, en Moquegua 63 y en Puno 997. En cuanto a divorcios en el 2024 en Tacna se inscribieron 241 y en el 2025 un total de 249.

Constitución de empresas

El jefe de los Registros Públicos también dio a conocer que en Tacna en el 2025 se inscribieron 1,473 nuevas sociedades (empresas EIRL, SRL)y en el 2024 se inscribieron 1,396 empresas nuevas. En Puno el año apsado se inscribieron 3,789 y en Moquegua 725.

En cuanto a asociaciones en Tacna en el 2025 se inscribieron 514 asociaciones nuevas y en Puno 1,007. En el 2024 se habían registrado 406 en la región Tacna y 1,060 en Puno.

Respecto al servicio de publicidad registral se expidieron en toda la zona registral un total de 296,912 publicidades de las cuales 79,279 se hicieron de manera digital.