El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que está trabajando de manera activa en diferentes regiones del Perú para la entrega del documento nacional de identidad (DNI) para garantizar la identificación ciudadana. A pesar de ello, varios ciudadanos aún no recogen su documento. Son más de 6.000 mil DNI de mayores de edad pendientes de recojo en Tacna, informó la entidad a través de una nota de prensa.

La institución convocó a los usuarios que realizaron su trámite a acudir a la agencia que seleccionaron como punto de entrega para recoger su documento. En ese sentido, la entidad recordó que este documento es esencial para ejercer sus derechos ciudadanos, realizar diversos trámites civiles, comerciales, judiciales, administrativos y participar en procesos electorales.

Verificar si están listos

Precisó que aún mantiene un stock de documentos de adulto pendientes de recojo ascendente a 6,000 en la agencia de Tacna. Asimismo indica que los ciudadanos deben de realizar el recojo de su documento con anticipación para mantenerse debidamente identificados.

Los ciudadanos pueden verificar si su DNI se encuentra listo para el recojo en este ENLACE (https://serviciosportal.reniec.gob.pe/cetdnipi/inicio.htm). Ellos deben elegir entre la opción ‘Consulta por DNI” o “Consulta por número de solicitud”. Después, colocar su número de documento o solicitud y dar clic en consultar.

Seguimiento al trámite en línea

El sistema mostrará el nombre completo del ciudadano que realizó el trámite, la fecha en que lo hizo y oficina donde lo efectuó o seleccionó vía web. Además, indicará el porcentaje de avance del trámite. Si aparece al 100% significa que el DNI ya está impreso y listo para su entrega.

Reniec informa que cuenta con más de 450 agencias disponibles para entrega de DNI. Las agencias habilitadas para el recojo de DNI y sus horarios de atención son de 08:45 a 16:45 horas.