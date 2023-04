El representante de la Oficina Defensorial de Tacna Edward Vargas Valderrama informó hoy que hay una sentencia del 2022 del Tribunal Constitucional que establece que los migrantes ilegales en situación de vulnerabilidad pueden pasar sin papeles.

“Estamos hablando de niños, niñas, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores, a ellos no se les debería exigir, es una sentencia del TC, me da la impresión de que Migraciones lo está determinando en base a su interpretación pero no es para todos eso”, detalló.

Cuatro propuestas

Lo que está ocurriendo, según explicó, es que el migrante ingresa clandestinamente y está de irregular en el Perú, lo interviene la Policía, pasa el expediente a Migraciones y Migraciones debería expulsarlo pero tiene que ser a su país pero Venezuela no está aceptando retornos.

Precisó que la Defensoría propone cuatro cosas: primero, que la ayuda humanitaria por parte de las instituciones públicas, que haya una política de integración; y segundo, que la regularización de los migrantes que quieren quedarse para que no estén de informales.

Como tercer planteamiento, sostuvo que los países integrantes de este movimiento migratorio hagan un compromiso para su solución ya que el problema está acá, después los mandan a Ecuador y luego a Colombia, así que es un tema que hay que trabajarlo; y cuarto, la recomendación del fallo del TC.

Hay xenofobia

Acerca de la percepción de inseguridad que tiene la ciudadanía, respondió que no se tiene la estadística del 2022 y de este año, por lo que simplemente habría una xenofobia de los tacneños.

“La gente está siendo incentivada por que están ocupando espacios públicos, el tema de los migrantes lo tenemos desde el 2018, han empezado a ocupar espacios públicos y mira cómo saltó toda la sociedad, si no hubieran ocupado ese parque no hubiera pasado nada”, declaró el letrado.