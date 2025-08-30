En su mensaje en representación de la mujer tacneña ayer la vicepresidenta de la Benemérita Sociedad de Auxilios Mutuos de Señoras de Tacna Beatriz Rejas Rivera exigió la construcción de un nuevo nosocomio en la ciudad de Tacna para atender la carencia de una atención de calidad de la población.

“Debemos tener en cuenta que nuestra población asciende a 346,000 habitantes y siendo un derecho universal el acceso a un servicio óptimo y de calidad, exigimos se ejecute una estrategia para resolver el problema de nueva infraestructura mientras se desgrava la continuidad de la construcción del hospital regional Hipólito Unanue, caro anhelo del pueblo tacneño”, subrayó ayer en el discurso de orden en la ceremonia efectuada a las 9 h en la Plaza 28 de Agosto.

Ampliar centros hospitalarios

Indicó que con la construcción de otro hospital, bajo la modalidad de contratación de gobierno a gobierno u obra por impuesto, así como la ampliación del hospital III Daniel Alcides Carrión de Essalud, y la implementación de centros de salud del primer nivel de atención incrementando el número de profesionales de las diferentes especialidades y el equipamiento médico con tecnología de última generación, se pueda reducir la brecha de acceso de una gran parte de la ciudadanía.

“Se debe seguir combatiendo la anemia, los índices más altos se hallan en niños de distritos de Camilaca, Cairani y Susapaya; de igual manera la tuberculosis, cuyas altas tasas de incidencia se ubican por encima del promedio nacional y por tanto requieren mayor atención y lucha frontal liderada por nuestras autoridades”, demandó Beatriz Rejas.