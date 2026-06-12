El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna Wilfredo Espinoza Chávez invocó a los representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú honrrar los acuerdos anunciados desde antes de las elecciones, que era respetar los resultados sea quien sea el ganador.

“Estamos en un momento de nuestro país en que podemos crecer y desarrollarnos y lo que menos necesitamos es que seamos polarizados, necesitamos que si uno gana sea apoyado por el otro, demostrar esa capacidad que tenemos de unirnos como peruanos y juntos salir adelante, dejás atrás nuestras diferencias ideológicas”, señaló el representante del empresariado.

Trabajar por regiones necesitadas

Manifestó que el presidente que gane tiene que trabajar por las poblaciones donde se encuentra el mayor número de necesidades.

“Por ejemplo si gana Keiko, aún no lo sabemos, creo que debe trabajar más en aquellos lugares donde ha obtenido menos votos, fortalecer el desarrollo, ejecutar trabajos, comedores populares, los emprendimientos y mejorar su infraestructura; si el ganador fuera Juntos por el Perú, igual”, indicó.

Obras pendientes en Tacna

Con respecto a lo que debería ejecutarse en Tacna, respondió que debe terminarse la carretera Tacna Collpa La Paz, para traer mercancías de Bolivia y Brasil; e invertir en la Zofratacna, a fin de favorecer el comercio en la región aprovechando el puerto de Chancay y Corío.

“Todos nos vamos a beneficiar, hago un llamado a la unión de la población, por más diferencias política que haya debemos estar unidos, nuestros hijos y nuestro país se lo merecen”, sentenció.