Una reunión de jóvenes con consumo de alcohol terminó en tragedia la madrugada de hoy en el distrito de Gregorio Albarracín, en la región Tacna. El saldo fue un fallecido y dos heridos, luego de que tres personas cayeran desde el tercer piso de una vivienda tras una gresca.

El hecho se registró alrededor de las 2:00 de la madrugada en la asociación Cuatro Pozos, manzana 220, lote 22, cerca de la intersección de las avenidas Los Molles y My José Manuel Mercado. Hasta el lugar acudieron agentes de serenazgo, efectivos policiales y el fiscal de turno para realizar las diligencias correspondientes.

Serenazgo fue el primero en auxiliar

Según informó personal de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Gregorio Albarracín, a las 2:14 a. m. una patrulla del serenazgo llegó al inmueble de tres pisos tras una alerta vecinal. En el lugar, una joven identificada como Yemeli Gonzáles, presunta familiar de los propietarios del predio, señaló que los inquilinos se encontraban departiendo en el tercer nivel cuando se produjo una discusión que derivó en una pelea.

Producto del altercado, tres personas cayeron al primer nivel del patio interior del inmueble.

Un fallecido y dos heridos graves

Al ingresar a la vivienda, los agentes hallaron a dos varones tendidos en el pavimento con múltiples lesiones y a una mujer con contusiones en ambas piernas y una herida en la cabeza, en aparente estado de ebriedad. De inmediato se solicitó apoyo del SAMU, además de serenos con conocimientos en primeros auxilios.

A las 2:40 a. m., personal médico del SAMU, a bordo de la unidad móvil de placa EUG-973, confirmó el fallecimiento de Edwin A. N. (21). El segundo varón, identificado preliminarmente como Brayan Montoya, fue trasladado con lesiones de consideración al Hospital Hipólito Unanue. Minutos después, la mujer herida también fue evacuada al mismo nosocomio tras ser estabilizada.

Fiscalía y Policía investigan el caso

Las diligencias policiales en el inmueble culminaron cerca de las 5:00 a. m.. Por disposición del fiscal Wilfredo Calisaya Marón, el cuerpo del joven fallecido fue trasladado a la morgue de Tacna para la necropsia de ley.

En tanto, la Policía Nacional del Perú mantiene bajo custodia a los dos heridos que permanecen internados en el hospital, quienes serán investigados por el presunto delito de homicidio culposo, debido a que el fallecimiento se habría producido durante un forcejeo con empujones.