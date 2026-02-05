La Policía y Fiscalía investigan un nuevo caso de robo con la modalidad del “pepazo” que habría ocurrido en un céntrico establecimiento en agravio de un profesional que había llegado de Lima y quiso tomar un aperitivo en esta temporada de calor. Frank R.A. (41), natural de Lima, ingeniero industrial, denunció el hecho en la comisaría Gonzáles Vigil, luego el caso fue derivado a la comisaría Central con conocimiento del fiscal Jesús Gavilán Pariguana.

Según el ingeniero Frank R.A., se encontraba solo por el centro de Tacna y decidió ingresar al restobar La Polinesia ubicado en el pasaje Vigil con calle Zela para consumir una bebida helada.

Afirma que estaba solo

Estuvo solo en una mesa de ese establecimiento libando el licor conocido como caipiriña, pero al tomar el segundo trago perdió el conocimiento y despertó al día siguiente (31 de enero) por una zona descampada, habiendo quedado desorientado y con dolor de cabeza, por lo que tuvo caminar y pedir ayuda para llegar a la dependencia policial.

El ciudadano denunció que luego de despertar se percató que le habían sustraído su billetera que contenía tres tarjetas de crédito de entidades bancarias y dos celulares (marca Xiaomi modelo Redmi A3 y marca Samsung modelo A50).

Víctimas acuden a locales

Policías indican que son reiterados las denuncias de personas víctimas de la delincuencia tras asistir a locales nocturnos del centro.

La Policía revisa las cámaras para saber si alguna otra persona ingresó al restobar y se acercó al cliente para el acto delictivo.