Más de 9,000 puestos de trabajo están en peligro de perderse debido a las protestas, advirtió el conocido empresario, expresidente de la Confiep y actual decano departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, Roque Benavides Ganoza durante su participación en el Foro empresarial de desarrollo e inversión para el fomento de la inversión pública y privada.

La actividad se desarrolló a las 10:30 h en el auditorio Basadre del Hotel Casa Andina Select, con la participación de representantes de algunos empresarios de la localidad, estudiantes y autoridades de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann.

Caída de la economía

En dicha conferencia Benavides recordó que además de la crisis causada por la pandemia de la COVID-19 la economía peruana se ha visto afectada por los conflictos sociales que han tenido un durísimo impacto en el crecimiento estimado, incluso mayor al que golpeó a Alemania luego de perder la Segunda Guerra Mundial.

Mencionó que más de 68,000 toneladas métricas de cobre se dejaron de producir en el 2021 producto de los constantes bloqueos en el corredor minero sur, según el Banco Central de Reserva. Y que además a la fecha más de 400′000,000 de dólares en exportaciones de cobre se han perdido por la paralización de la mina Las Bambas, según el cálculo de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE).

Recursos dejados de captar repercuten en la cadena productiva de la economía nacional. (Foto: Difusión)

Desempleo a la vista

El estado peruano ha dejado de percibir un aproximado de 220′000,000 de soles en rentas y todo ello pone en riesgo el bienestar de miles de familia pues más de 9,000 empleos se podrían perder producto de dichos conflictos, lamentó el expresidente de la Confiep.

Subrayó que urge contar con autoridades capaces de generar espacios de diálogos para la prevención y gestión oportuna de los conflictos, así como para garantizar el respeto del Estado de derecho qué es pilar fundamental de toda democracia.

Sin nuevos proyectos

Dijo que después del proyecto de Quellaveco, en Moquegua, no hay ninguna otra empresa que esté apostando por invertir a futuro en el Perú, lo cual resulta preocupante porque no se puede mantener dicha actividad si es que no hay nuevas inversiones.

Cuestionó que haya una mentira en el discurso de los dirigentes y grupos que se oponen a la actividad minera ya que por un lado dicen están en contra de la extracción de recursos, pero por otro reclaman la ejecución de más obras o se benefician de ellas, sin reconocer que es gracias al pago de impuestos que son convertidos en canon que puede financiarse esos proyectos.

“Agua sí, mina también”

Según Benavides, los reclamos de respeto al medio ambiente no tiene porqué estar separados de la minería, ya que él es partidario de que se ejecuten proyectos ambientalmente responsables. Al término del evento ante la consulta de la prensa, dijo que es importante que los recursos que se generan del subsuelo sean distribuidos adecuadamente por el Estado.

“El problema que tenemos en el Perú es que la empresa procesa un recurso mineral, paga sus impuestos y a la hora de la redistribución el Estado es muy ineficiente, entonces la gente se siente frustrada y dice porque no me llega a mí bueno no es culpa de la empresa que pagó sus impuestos sino es culpa del Estado que no logra redistribuir esos recursos”, enfatizó.

Foro empresarial de desarrollo e inversión se realizó ante un auditorio lleno del Hotel Casa Andina. (Foto: Adrian Apaza)

Southern y la Mesa de Candarave

Sobre la demora en la solución de conflictos sociales como en el caso de Southern en Candarave, respondió que hay mucha ineficiencia por parte del Estado peruano que no acompaña la solución de sus conflictos.

“El Estado tiene que actuar de mediador, es el fiel de la balanza, la gente ha perdido confianza en el Estado, no tiene la presencia que debería tener en la zona donde se generan los conflictos”, acusó. Fue la única actividad en la que participó el exrepresentante de la Confiep en Tacna.