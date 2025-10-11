En una conferencia de prensa realizada en el Museo Ferroviario Nacional se anunció la segunda edición del Salón del Vino Peruano 2025, a efectuarse el próximo viernes 24 y sábado 25 de octubre en el hotel Casa Andina SelectTacna.

En este encuentro participarán productores vitivinícolas de diversos fermentados de las regiones de Lima, Ica, Moquegua, Arequipa, Cusco, Apurímac, Áncash, La Libertad y Tacna.

Promocionan producto nacional

Según detallaron los organizadores el público puede participar pagando la entrada de 120 soles, que le dará derecho a una copa de cristal y una tiquetera para degustar las etiquetas del fermentado. La degustación será guiada por un grupo de sommeliers de Arequipa, Cusco y Lima.

El evento de degustación es organizado por la asociación Perú Hace Vino y patrocinado por Casa Andina Select y el Gobierno Regional de Tacna a través del Proyecto Vid.

Los organizadores explicaron que habrán dos estaciones. En la primera estarán todas las bodegas y marcas seleccionadas y en la segunda se podrá encontrar los vinos de pequeña producción y alta gama. Por Tacna participará 10 bodegas con más de 60 variedades del mercado local.