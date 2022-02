El jefe de la XIV Macroregión Policial de Tacna y Moquegua, general PNP Segundo Mejía Montenegro, informó que más de 30 personas se han salvado de morir ahogadas en el mar tras ser recuperadas por personal de rescate acuático de su comando durante enero y los primeros días de febrero.

Precisó que disponen de 65 efectivos entrenados en las playas del litoral tacneño desde fines de diciembre los cuales por su oportuna actuación y preparación han salvado a las personas.

Labor en el balneario

El oficial dijo que otro contingente fue reentrenado para sumarse al personal de rescate acuático y recomendó a la población a no exponerse al ingresar al mar para no ser arrastrados por la corriente marina. También instó a los bañistas a no aventurarse con síntomas de ebriedad ya que ponen en riesgo sus vidas.

Para fortalecer el trabajo policial en el balneario tacneño efectuó la entrega de dos cuatrimotos, un bote con capacidad para ocho personas y cuatro motos náuticas, sobre las últimas dijo que dos deben llegar a la región en los siguientes días procedentes de Lima.

La entrega se oficializó en la plaza Luis Banchero Rossi en el centro poblado Boca del Río donde el general Mejía previamente izó el pabellón nacional. Además indicó que se reforzó el personal policial en el litoral para los operativos de control y destacó el trabajo en la carretera Costanera con el cierre parcial de un carril en horas de la tarde para evitar los accidentes de tránsito.