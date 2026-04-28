La Segunda Fiscalía Superior Penal Transitoria de Chincha, con sede en Ica, logró que se confirme la sentencia de ocho años de pena privativa de libertad efectiva contra Ronnie Gerardo Trillo Uculmana, como autor del delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de una menor de 14 años.

Grave delito

Durante la audiencia de apelación, el fiscal adjunto superior Dieter Sayritupac Centeno sostuvo la contundencia de las pruebas que acreditaban la responsabilidad penal del sentenciado, fundamentando el grado de certeza alcanzado por las pruebas presentadas en primera instancia.

Los hechos ocurrieron el 2 de noviembre de 2024, en el interior de un centro de retiro espiritual en Salas, donde el acusado se desempeñaba como profesor de catequesis. Según las indagaciones, la menor agraviada, quien se preparaba para la confirmación en un convento, fue sorprendida por el sentenciado, quien fungía como catequista, después de ducharse, momento en el que se produjeron los tocamientos indebidos.

Además de la condena de prisión, el Juzgado dictó la inhabilitación con incapacidad definitiva del sentenciado para ingresar o reingresar al servicio docente o administrativo en instituciones educativas.

Asimismo, la Sala Penal de Apelaciones y Flagrancia de Ica, confirmó la sentencia, además el pago de una reparación civil de 5,000 soles a favor del agraviado. La resolución judicial establece que el sentenciado recuperará su libertad el 1 de noviembre de 2032.

Cabe señalar que en octubre del 2025, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Parcona, obtuvo 8 años de pena privativa de libertad efectiva contra Trillo Uculmana por el delito de tocamientos.

La investigación y sustentación del caso estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Karina Fiorella Gallegos Sotelo, quien probó los hechos ocurridos en noviembre de 2024.

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