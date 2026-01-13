Un sismo de magnitud 4.8 se registró la madrugada de este lunes 13 de enero de 2026 en la región sur del país, según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El evento ocurrió exactamente a las 02:28:30 horas, de acuerdo con el boletín sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0034, difundido a través de los canales institucionales.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0034

Fecha y Hora Local: 13/01/2026 02:28:30

Magnitud: 4.8

Profundidad: 138km

Latitud: -20.63

Longitud: -69.77

Intensidad: III Tacna

Referencia: 295 km al S de Tacna, Tacna - Tacna — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) January 13, 2026

Epicentro y características del movimiento telúrico

El epicentro del sismo se localizó a 295 kilómetros al sur de Tacna, con coordenadas latitud -20.63 y longitud -69.77.

El IGP precisó que el evento tuvo una profundidad de 138 kilómetros, característica que explica por qué el movimiento fue percibido de manera leve por la población.

La intensidad alcanzó el nivel III en Tacna, lo que corresponde a una percepción débil, sin potencial de daños estructurales.

No se reportan daños ni víctimas

Hasta el momento, las autoridades locales y los organismos de respuesta no han informado sobre daños materiales ni víctimas asociados a este sismo.

El IGP recordó que el Perú se encuentra en una zona de alta actividad sísmica debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, por lo que recomendó a la población mantener activa su mochila de emergencia y conocer las rutas de evacuación.

Datos clave del sismo