Através del Oficio N.º 532-2026-GR/GOB.REG.TACNA, el gobernador regional, Luis Ramón Torres Robledo, solicitó formalmente al alcalde metropolitano de Lima, Renzo Reggiardo Barreto, el inicio de mesas de diálogo de cooperación interinstitucional con el objetivo de modernizar el sistema de transporte transfronterizo y potenciar el turismo dotando de vagones y locomotoras modernas al histórico ferrocarril Tacna-Arica.

La iniciativa busca destinar parte del material rodante —donado a la capital por la operadora estadounidense Peninsula Corridor Joint Powers Board (Caltrain)— para el desarrollo e impulso del servicio ferroviario regional.

Diez vagones y dos locomotoras

El equipamiento en mención comprende 10 vagones de pasajeros de tipo galería y dos locomotoras EMD F40PH-2 de alta capacidad. Su eventual transferencia permitirá renovar de forma integral la flota operativa, dinamizando este estratégico corredor turístico y de integración social que une al sur del Perú con la ciudad de Arica.

La propuesta del ejecutivo regional tuvo una respuesta favorable inmediata. Mediante el Oficio N.° 145-2026-MML-ALC, la Municipalidad Metropolitana de Lima expresó su plena disposición para articular esfuerzos técnicos en favor de la movilidad sostenible y el desarrollo de la infraestructura de transporte.

Reunión en Lima mañana

Para concretar las coordinaciones, el alcalde limeño invitó oficialmente al gobernador Luis Torres Robledo a la primera reunión de trabajo, la cual se llevará a cabo el próximo martes 1 de septiembre a las 11:00 horas en las instalaciones del Palacio Municipal de Lima.

Restauración de la vía férrea

Esta gestión se complementa con las acciones adoptadas previamente por la sede regional para garantizar la operatividad de la ruta. Mediante la Resolución Gerencial General Regional N.° 444-2025-GGR/GOB.REG.TACNA, el Gore Tacna autorizó formalmente la elaboración del expediente técnico para la renovación y restauración integral de la vía férrea y del sistema de drenaje del ferrocarril Tacna-Arica.