Un efectivo policial fue intervenido en la ciudad de Ilo tras ser denunciado de golpear y robar un canguro con S/ 7 mil en efectivo y un equipo celular IPhone a un abogado en la ciudad de Tacna. Gracias a la geolocalización del GPS del equipo móvil, los familiares de la víctima en dos vehículos emprendieron un seguimiento al automóvil en que fugaron los delincuentes desde la ciudad de Tacna hasta la ciudad de Ilo.

La madre de la víctima, que evitó identificarse, señaló que su hijo fue golpeado y asaltado ayer en la madrugada, al promediar las 5 h, en la zona del pueblo joven Leoncio Prado, en Tacna. Mi hijo quedó inconsciente tras el ataque, gracias a unas personas fue ayudado y recobró el sentido para avisar de lo sucedido, narró la progenitora.

Localización por GPS

Agregó que por la geolocalización del GPS del equipo móvil vieron que los delincuentes se trasladaban por la carretera Costanera, con dirección al norte del país, por lo que emprendieron un seguimiento en dos unidades. En el trayecto avisaron a policías del distrito de Ite, pero no lograron intervenirlos. Luego advirtieron que la unidad en que se desplazaban llegó a la ciudad de Ilo y se desplazaba hacia las oficinas de las empresas de transportes.

Al ubicar el vehículo avisaron a dos policías para que los ayuden en la intervención, siendo conducidos luego el policía y su acompañante a la comisaría del puerto de Ilo. El vehículo en que fugaron era un auto Hyundai color blanco de placa AVN 018, pero esta tenía evidencias de haber sido clonada o adulterada.

Investigación fiscal

Según las primeras investigaciones, se trataría del policía de nombre Renzo Sacatuma Acostupa. Hasta la comisaría del puerto de Ilo llegó el representante del Ministerio Público para disponer las investigaciones del caso. Ambas personas, el policía y su acompañante, hasta el cierre de la resente edición permanecían detenidos.