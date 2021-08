Un grupo de 59 personas fallecidas por la COVID-19 habían sido vacunadas contra el virus en Tacna, informó el director regional de Salud (e), Edgar Tejada Vásquez.

El galeno informó que 58 corresponden a personas que recibieron la vacuna Pfizer y un caso inmunizado con Sinopharm que se reportaron desde el mes de mayo hasta la última semana de julio.

No se habían colocado la segunda dosis

El médico explicó que la mayoría de las víctimas contaba con la primera dosis y no desarrollaron la inmunidad al no estar protegidos con las dos vacunas o no cumplieron con los plazos de prevención.

También advirtió que algunos se encontraban con el virus cuando se vacunaron o días posteriores, y en un caso se verificó que tenía las dos dosis, pero se contagió antes de conseguir los 15 días requeridos para recién estar protegido.

Precisó que los fallecidos son personas adultas mayores y mayores de 30 años, por ello exhortó a la población a cumplir con la colocación de las dos dosis de antígenos y cumplir los protocolos hasta pasados los 15 días de la segunda inoculación para evitar ser infectado.

“Hubo casos de personas asintomáticas que se trataron en sus casas de manera casera y algunos empeoraron llegando a los hospitales en malas condiciones”, contó.

Algunos adultos mayores siguen desprotegidos

Anotó que falta un 20% de las personas adultas mayores por completar la segunda dosis siendo la población más vulnerable que requiere estar protegida. “La mayoría de casos hospitalizados o en UCI son personas sin vacunas y por ello deben inmunizarse para evitar contraer una enfermedad grave o morir”, enfatizó.

Exhortó a las personas a acudir a los vacunatorios para recibir el primer y segundo dispositivo y así reducir los riesgos de contagio del virus.

Por su parte, el director ejecutivo del hospital regional Hipólito Unanue, Edgar Concori Coaquira, manifestó que tiene un paciente hospitalizado que contaba con las dos dosis de la vacuna y otro con una dosis que está conectado a un ventilador mecánico en UCI, mientras que el resto son personas que no han sido inmunizados siendo mayores de 30 años los internados en el nosocomio.