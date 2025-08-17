Un bebé con pocos días de nacido fue abandonado la noche del viernes en una banca de la plaza José A. Quiñones del poblado La Esperanza, capital del distrito Alto de la Alianza en Tacna, sobre una banca de madera y envuelta en una colcha.

El hallazgo lo hizo una transeúnte que luego alertó al serenazgo, finalmente dos efectivos de la comisaría Alto de la Alianza que patrullaban por la avenida Jorge Basadre Grohmann trasladaron a la criatura al hospital Hipólito Unanue donde quedó internada.

En plenos festejos

El hallazgo del neonato se efectuó a las 20:45 horas aproximadamente, en momentos que en la plaza Quiñones se efectuaba un evento de elección de Miss La Esperanza 2025 por el 63 aniversario del pueblo joven La Esperanza.

Según efectivos de la comisaría Alto de la Alianza, un agentes del serenazgo les dio aviso de un presunto delito de exposición a peligro o abandono de persona vulnerable, en la plaza Quiñones que es jurisdicción de la comisaría Gonzáles Vigil.

Evacuado a hospital

El bebé estaba envuelto en una manta, en estado de abandono, posteriormente lo trasladaron con apoyo de la ciudadana Carmen M.C. (48) al hospital Hipólito Unanue para verificar su estado de salud.

En el nosocomio la criatura fue atendida por la pediatra Marjorie López que diagnosticó “neonato de sexo masculino de 10 días, recién nacido a término y en riesgo social”, disponiendo su hospitalización en el área de Neonatología.

Buscan a progenitores

Del hecho se puso de conocimiento de la Fiscalía de turno y de la Unidad de Protección Especial (Upe) representado por Julio Ramos Portugal. El representante del Ministerio Público dispuso que el personal policial de la sección Delitos y Falta de la comisaría Gonzáles Vigil profundice las investigaciones.

La Policía hasta la tarde de ayer sábado buscaba a la madre o familiares del bebé de 10 días de nacido que fue dejado en una banca de la plaza.